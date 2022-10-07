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7 октября, 09:05

Тиктокерша делает омолаживающие маски из менструальной крови, но такие эксперименты не для всех

Голь на выдумки хитра — это все знают. На что только не идут блогеры в гонке за вниманием. Жительница Коста-Рики Дериа попыталась увеличить число подписчиков, измазав лицо... менструальной кровью.

23-летняя блогерша из Коста-Рики привела в ужас зрителей тиктоков, когда на камеру вымазала лицо кровью от месячных. Дериа руководит лечебным центром и предлагает наставничество людям, желающим "исцелить травму и активировать мудрость предков". А ещё делится повседневными моментами, в том числе и необычными лайфхаками по уходу за кожей.

На нескольких видео, опубликованных в "Тиктоке", Дериа погружает пальцы в менструальную чашу и затем размазывает кровь по лицу. При этом обращается к подписчицам: "Да, это знак тебе — иди и сделай так же прямо сейчас".

23-летняя тиктокерша из Коста-Рики омолаживает лицо при помощи менструальных масок из крови. Видео © TikTok / dayaderya

Тиктокерша уверена, что несёт в массы нечто полезное, но вот комментаторы так не думают. Вот что понаписали под записями Дериа шокированные женщины: "Пожалуйста, скажите, что это раздавленные вишни или что-то в этом роде", "Не могу перестать блевать с тех пор, как посмотрела", "Это оболочка органов, которую ты наносишь на лицо. Кровь во время месячных — это буквально отходы организма, поэтому она определённо вредна для кожи". А некоторые вообще не поняли, зачем в 23 года пытаться омолодить лицо.

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Обложка ©

TikTok / dayaderya, dayaderya

Марта Белова

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