Тиктокерша делает омолаживающие маски из менструальной крови, но такие эксперименты не для всех

23-летняя блогерша из Коста-Рики привела в ужас зрителей тиктоков, когда на камеру вымазала лицо кровью от месячных. Дериа руководит лечебным центром и предлагает наставничество людям, желающим "исцелить травму и активировать мудрость предков". А ещё делится повседневными моментами, в том числе и необычными лайфхаками по уходу за кожей.

На нескольких видео, опубликованных в "Тиктоке", Дериа погружает пальцы в менструальную чашу и затем размазывает кровь по лицу. При этом обращается к подписчицам: "Да, это знак тебе — иди и сделай так же прямо сейчас".

23-летняя тиктокерша из Коста-Рики омолаживает лицо при помощи менструальных масок из крови. Видео © TikTok / dayaderya

Тиктокерша уверена, что несёт в массы нечто полезное, но вот комментаторы так не думают. Вот что понаписали под записями Дериа шокированные женщины: "Пожалуйста, скажите, что это раздавленные вишни или что-то в этом роде", "Не могу перестать блевать с тех пор, как посмотрела", "Это оболочка органов, которую ты наносишь на лицо. Кровь во время месячных — это буквально отходы организма, поэтому она определённо вредна для кожи". А некоторые вообще не поняли, зачем в 23 года пытаться омолодить лицо.