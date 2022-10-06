2 лайфхака, как предсказать смерть по дате рождения

Всех нас так или иначе интересует, какие сюрпризы подкинет жизнь в будущем или хотя бы за ближайшим поворотом. Волнует многих и ответ на вопрос, можно ли узнать, когда умрёшь, и если да, то как вычислить дату смерти. Как выяснилось, возможно всё. Причём не обязательно бежать на аудиенцию к магу или гадалке, достаточно просто внимательно изучить дату своего рождения.

Как узнать дату смерти по дате рождения

Те специалисты по нумерологии, кто уверен в магии чисел и цифр, для вычисления даты смерти предлагают сложить числа из даты рождения. Действуйте по следующей схеме. Выпишите на листок полную дату рождения: число, месяц и год. К примеру, 3 11 1973. Ниже сложите числа дня, месяца и отдельно каждую цифру года рождения: 3+11+1+9+7+3. К полученной сумме прибавьте число месяца и и то же число, помноженное на два. Получиться должно так: 34+11+11*2.

Далее сплюсуйте все слагаемые, в данном примере получится 67. То есть человек, родившийся 3 ноября 1973 года, умрёт в возрасте 67 лет. Нумерологи предупреждают, что есть некоторая погрешность (плюс или минус пять лет).

Как вычислить дату смерти по дате рождения

Есть ещё один способ узнать, когда умрёшь, по дате рождения. Нужно выписать дату рождения полностью 3 11 1973, а затем суммировать все цифры отдельно: 3+1+1+1+9+7+3. Получится 25. Далее путём сложения двойки и пятёрки получаем семь. Дело за нумерологией: осталось выяснить, что конкретно значит каждая цифра.