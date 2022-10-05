8 опасных признаков нечистой силы в вашей квартире

Большинство современных людей предпочитает не верить в мистику. Таким образом они позволяют энергосуществам хозяйничать в доме, если не посчастливилось обзавестись домовым. В отличие от доброго духа, кто помогает сохранять в жилище уют, нечисть притягивает к хозяевам квартиры беды и несчастья, питаясь негативными эмоциями и страхом людей. Рассказываем о первых намёках, указывающих на то, что у вас в квартире поселилась нечистая сила. Помните, что реагировать на них стоит как можно быстрее, чтобы не допустить опасных изменений в жизни.

1. Появление запаха в квартире

Среди эзотериков, магов и колдунов ходит поверье, что нечисть всегда приносит с собой отвратительный запах. Одни говорят, что потусторонние гости пахнут серой и тухлыми яйцами, другие — металлом или ржавчиной. Призраки также могут "благоухать" ароматами их любимых при жизни духов, табачным дымом или даже запахом человеческой кожи. Если дома вы начали слышать неприятные запахи, это может быть первым опасным намёком, что в жилище завелась нечистая сила.

2. Отталкивающая атмосфера

Вас словно что-то прогоняет из квартиры, не хочется находиться в доме. Фото © Unsplash

Второй фактор, который может намекать на неприятное соседство с потусторонним существом или нечистью, — внезапное изменение атмосферы в доме. Если раньше вы чувствовали уют и комфорт, сейчас ощущения резко изменились на отталкивающие. Вас словно что-то гонит из квартиры, не хочется находиться в доме и страшно оставаться одному в тёмное время суток.

3. Непонятные шумы и звуки

Куда же без них. Основное доказательство того, что с вами поселилась нечистая сила, полтергейст или другой призрак, — непонятные шумы и звуки. Конечно, мы все живём в многоквартирных домах и постоянно слышим соседей. Но если появившиеся стуки, грохот, голоса или другие необъяснимые шумы появляются в основном ночью, то это могут быть и намёки на присутствие существ из потустороннего мира. Шёпот, голоса или шарканье невидимых ног — распространённые примеры обитания нечистой силы в доме.

4. Странные сны

Ещё одним опасным намёком на подселение к вам соседа из загробного мира или другой реальности станут и странные сны. Это могут быть постоянные кошмары или сновидения, в которых к вам приходят силуэты незнакомых или уже умерших людей.

5. Ощущение холода

В народе обычно говорят про "могильный холод", когда имеют в виду присутствие рядом призрака или другого существа из потустороннего мира. Задуматься и присмотреться внимательнее стоит в том случае, если вы начали постоянно мёрзнуть в квартире вне зависимости от времени года и работы батарей. Иногда можно даже почувствовать необычные дуновения холодного воздуха при закрытых окнах или неожиданный сквозняк — это говорит о перемещении незваных гостей рядом с вами.

6. Пропажа или перемещение вещей

Если у вас постоянно что-то пропадает или предметы сами собой перемещаются, это опасный сигнал. Фото © Unsplash

Проказники-домовые могут иногда прятать вещи хозяина квартиры, но всегда возвращают на место, если попросить об этом. Однако нечистая сила так вежливо себя не ведёт. Если у вас в тёмное время суток постоянно что-то пропадает или предметы сами собой перемещаются и даже исчезают, это намёк на опасное соседство.

7. Увядание комнатных растений

А теперь к действительно серьёзному намёку на незваных и недружелюбных соседей из потустороннего мира в вашем доме. Если такие вдруг поселятся в жилище, в квартире начнут увядать растения. Зелёные друзья первыми не справятся с негативной энергетикой и погибнут. Если за цветами вы тщательно ухаживаете и следите, но внезапно они начинают чахнуть на глазах — это плохой знак. Значит, в квартире что-то происходит.

8. Необъяснимое поведение питомцев

Животные реагируют на присутствие рядом с собой нечистой силы. Фото © Unsplash

Животные следом за растениями начнут реагировать на присутствие рядом нечистой силы или гостей из другого мира. Присмотритесь к поведению питомцев в доме. Если ранее спокойные любимцы неожиданно стали бояться каждого шороха, бросаться в пустоту с шипением или лаем, забиваться под мебель и пытаться спрятаться в других местах, это намёк на опасность. На домовых животные не реагируют негативно, а вот на злобных духов ещё как. Значит, пора вызывать специалиста и изгонять непрошенных гостей туда, откуда те пришли.