7 стилевых ошибок, которые беспощадно состарят даже молодую красотку

Многие женщины в погоне за трендами и из-за желания быть стильными часто совершают одни и те же ошибки. Дамы постарше постоянно забывают, что некоторые из модных вещей рассчитаны на юных девушек. Эти предметы гардероба накидывают женщинам пару десятков лет. С какой одеждой следует быть особенно осторожными? Мы рассказываем, а вы запоминайте.

1. Балахоны

Оверсайз-вещи подходят далеко не всем. Чтобы такой предмет гардероба смотрелся стильно в образе и не скрывал достоинства фигуры, важно знать определённые правила. А те женщины, кто просто надевает огромные и бесформенные платья, по-простому называемые балахонами, уж точно не становятся в них моложе и красивее. Скрывая фигуру, рискуете даже с эффектными формами прослыть закомплексованной и стесняющейся себя.

2. Винтажные вещи

Винтажные вещи хорошо смотрятся на более юных девушках. Фото © Shutterstock

Да, выглядеть они могут и красиво, но помните, что это прямая отсылка к прошлому. Если вам немного за 30, надежда выйти замуж за принца ещё сохраняется, но винтаж может сыграть с вами злую шутку. Хорошо вещи бабушек и прабабушек смотрятся на более юных девушках, подчёркивая молодость. Возрастных женщин винтаж старит, превращая в тех самых дам — ровесниц подобной одежды. Следует очень осторожно и аккуратно подбирать образы со старыми вещами. Лучше всего в них ходить на тематические вечеринки или семейные праздники.

3. Слишком яркие и невзрачные цвета

При выборе оттенков образа следует руководствоваться несколькими правилами, чтобы внешне не состариться. Например, блёклые, землистые или невзрачные цвета, такие как серый, тёмно-зелёный, коричневый, могут запросто накинуть вам несколько лишних лет. Они оттенят кожу лица и подарят ей нездоровый и бледный вид. Лучше всего подбирать яркие акценты или изначально строить образы из более светлых и тёплых цветов. Также помните, что слишком насыщенная и вызывающая одежда не сделает вас стильнее и моложе на вид, а лишь выдаст отсутствие вкуса и намекнёт окружающим на реальные цифры в паспорте.

4. Принт на ткани

Цветочки, горошек, ёлочка и другие "бабушкины" принты, которые были в моде 20–30 лет назад, конечно, оставят отпечаток в виде накинутых лет и на хозяйке образа. Как и с винтажными вещами, ткани с подобными рисунками стоит сочетать осторожно и с чем-то современным. Но важно не переборщить, чтобы не создалось впечатление "надела первое, что упало из шкафа". Образ можно омолодить трендовыми аксессуарами и причёской.

5. Длинные волосы и пучок

Немаловажную роль в образе всегда играют волосы. Фото © Unsplash

Кстати, о причёсках. Немаловажную роль в образе всегда играют волосы. Грива — не только то, на что в первую очередь обращают внимание мужчины, но и в целом важная деталь внешнего вида. Молодая вы или более зрелого возраста, старайтесь не отставать от трендов в окрашивании и стрижках: экспериментируйте с оттенками, не бойтесь короткой длины или интересных укладок. Потому что просто распущенные длинные волосы или же, наоборот, собранные в банальный тугой пучок, только состарят и превратят в бабушку на прогулке. Тёмные оттенки причёсок тоже лишь прибавят визуально пару-тройку десятков лет.

6. Пиджаки с широкими плечами

Как вы уже знаете, сейчас в моду вернулись любимые многими вещи из 90-х и нулевых. Можно не только ностальгировать по временам юности, но и собирать комфортные образы. Вот только пиджаки с широкими плечами следует обходить стороной. Как и брючные костюмы в целом, такой элемент одежды визуально прибавит возраста и сделает строже. К тому же такой предмет гардероба деформирует фигуру и подходит изначально не всем дамам. Без правильной и актуальной обуви и аксессуаров вы рискуете выглядеть не модно и стильно, а как человек, не отпустивший прошлое.

7. Платья с запахом

Или, как их ещё любят называть, платья-халаты. Такие очень любят носить женщины с пышными формами, потому как можно и недостатки скрыть, и достоинства подчеркнуть. Но важно при выборе платья присмотреться к принту. Если остановите выбор на каких-то слишком ярких тканях или, что ещё хуже, разноцветном узоре, рискуете показаться вышедшей в магазин домохозяйкой в халате.