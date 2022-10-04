10 фотографий, доказывающих, что людям без фантазии в учителя идти не стоит

"Мой школьный учитель по рисованию и его шикарный костюм Ван Гога", — vitaefinem.

Фото © Reddit / vitaefinem

"Я — учитель в средней школе. Моя собака убежала из дома и прибежала ко мне на работу. Никто не был против", — wyo_dude.

Фото © Reddit / wyo_dude

"Одноклассники дразнили девочку за то, что она похожа на мальчика. Учительница сделала такую же стрижку, чтобы её поддержать", — gangbangkang.

Фото © Reddit / gangbangkang

"Учительница оделась в анатомическое боди, чтобы урок прошёл повеселее", — Quan1298.

Фото © Reddit / Quan1298

"Каждый год мой учитель по машиностроению сам делает удивительные костюмы для себя. В этот раз снова всех поразил", — ogunasekara.

Фото © Reddit / ogunasekara

"Один учитель в моей школе отказывается вести уроки в классах, кроме своего. Всё из-за его старенькой меловой доски. Вот какое чудо он недавно выдал", — willng.

Фото © Reddit/Willng

"Мой учитель по случаю Хэллоуина пришёл в школу в костюме Питера Гриффина", — Nafall1.

Фото © Reddit/Nafall1

"Дейл Ирби, учитель с отличным чувством юмора, 40 лет подряд надевал один и тот же наряд для фото в выпускных альбомах", — _ThePaperball.

Фото © Reddit / _ThePaperball

"Что только не приходится придумывать учителям ради своих детей", — SgtSavage1106.

Фото © Reddit/SgtSavage1106

"Мой учитель вставил свою фотографию в отверстие в двери, чтобы казалось, что он всегда в кабинете", — baked_potato17.