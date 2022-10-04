10 фотографий, доказывающих, что людям без фантазии в учителя идти не стоит
Фразу "Учитель — не профессия, а призвание" мы слышим ну очень часто. И правда иногда ради детей преподаватели идут на такое, что педагогов остаётся только уважать.
"Мой школьный учитель по рисованию и его шикарный костюм Ван Гога", — vitaefinem.
Фото © Reddit / vitaefinem
"Я — учитель в средней школе. Моя собака убежала из дома и прибежала ко мне на работу. Никто не был против", — wyo_dude.
Фото © Reddit / wyo_dude
"Одноклассники дразнили девочку за то, что она похожа на мальчика. Учительница сделала такую же стрижку, чтобы её поддержать", — gangbangkang.
Фото © Reddit / gangbangkang
"Учительница оделась в анатомическое боди, чтобы урок прошёл повеселее", — Quan1298.
Фото © Reddit / Quan1298
"Каждый год мой учитель по машиностроению сам делает удивительные костюмы для себя. В этот раз снова всех поразил", — ogunasekara.
Фото © Reddit / ogunasekara
"Один учитель в моей школе отказывается вести уроки в классах, кроме своего. Всё из-за его старенькой меловой доски. Вот какое чудо он недавно выдал", — willng.
Фото © Reddit/Willng
"Мой учитель по случаю Хэллоуина пришёл в школу в костюме Питера Гриффина", — Nafall1.
Фото © Reddit/Nafall1
"Дейл Ирби, учитель с отличным чувством юмора, 40 лет подряд надевал один и тот же наряд для фото в выпускных альбомах", — _ThePaperball.
Фото © Reddit / _ThePaperball
"Что только не приходится придумывать учителям ради своих детей", — SgtSavage1106.
Фото © Reddit/SgtSavage1106
"Мой учитель вставил свою фотографию в отверстие в двери, чтобы казалось, что он всегда в кабинете", — baked_potato17.
Фото © Reddit / baked_potato17
Reddit / vitaefinem, ogunasekara