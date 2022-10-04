"Потное" лицо — новый тренд: Лайфхаки визажиста, как сделать модный макияж

Мейкап с эффектом влажной кожи — новый тренд в индустрии красоты. Причём его появлению мы обязаны западным знаменитостям. Имитирующий потный блеск макияж украшал лица моделей на показах сентябрьской Недели моды в Лондоне. Специалисты бьюти-индустрии уверены: "потный" мейк вытеснит матирующие средства, придающие лицу бархатистую структуру. Лайфхаками, как сделать модный макияж, поделилась эксперт по бьюти Юлия Макушева. Во-первых, кожа должна быть максимально увлажнена.

"Потный" макияж к месту на светском мероприятии, а вот для работы или похода в театр лучше подобрать что-то поспокойнее. Фото © Shutterstock

Лицо должно быть подготовлено к нанесению макияжа: кожу следует очистить пенкой, а позже пропитать сывороткой. Сверху нужно нанести ВВ-крем, а для закрепления результата пройтись румянами поверх тонирующего средства. Они придадут здоровый и ухоженный вид и несколько омолодят лицо.

Если очень хочется, можно использовать также бронзеры и мерцающие пудры. Их лучше не использовать девушкам с бледной кожей, поскольку на лице такие продукты выступят "пигментными пятнами", пишет "Вечерняя Москва". Главный совет эксперта Макушевой: никогда не забывайте про уместность. Такой "потный" макияж подойдёт для выхода на светское мероприятие, но на работе или в театре будет смотреться не к месту.