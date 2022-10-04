"На старушку я не похожа": Лариса Долина приструнила подписчиц, взъевшихся из-за мини-шорт

Ларисе Долиной не привыкать к беспардонным нападкам комментаторов в Сети по поводу внешнего вида. На этот раз звезда дала мощный отпор, когда узнала, что в 67 лет, оказывается, нельзя носить мини-шорты. Долина поделилась фотографией в полный рост, показав стройные ножки. Певица предстала в образе роковой леди: смоки айс, чёрный комбинезон, кожаные ботинки на небольшом каблучке. И вот что то ли тролли, то ли просто неудовлетворённые жизнью женщины понаписали под постом: "Смешно! Юбочка очень короткая!😢", "Старая. Вы ещё красивая женщина. Но молодящиеся дамы всегда и во все времена выглядели смешно!!!", "Стареть надо достойно. Короткие юбки не исправят и не остановят возраст".

Лариса Долина оголила стройные ножки, надев короткий комбинезон. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

"Всему своё время, немного нужно присматриваться... К отражению в зеркале", — написала некая Ирина Сычёва. На что получила от Ларисы Александровны бойкое: "Вы не поверите, но меня всё в этом отражении устраивает". Но комментаторша не унималась: "Да уж, юбочка-то точно коротка, возраст-то не для неё, не для юбочки...". Ответ Долиной был короткий: "Да неужели? По-вашему, я должна нарядиться как старушка? Но, извините, я на неё не похожа. А вы — снобка".