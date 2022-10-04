6 признаков домового, надёжно защищающего квартиру

Домовым называют мистическое существо, которое обитает практически в каждом жилище. Особенно ему нравится селиться в домах, где прожило не одно поколение. Этот добрый дух помогает содержать квартиру в чистоте: прогоняет насекомых, заряжает помещение приветливой энергетикой и наполняет уютом. По древнерусским поверьям, если рядом с вами живёт домовой — это хорошая примета. Наверняка вы когда-нибудь слышали про обычай оставлять на ночь блюдце с молоком или сладости в знак благодарности и в качестве угощения духу. Так как же понять, что вашу квартиру или дом охраняет домовой? Обратите внимание на следующие признаки.

Необычное поведение животных

Всё, что связано с мистикой, животные всегда тонко чувствуют, в особенности кошки. Фото © Unsplash

Всё, что связано с мистикой, животные всегда тонко чувствуют. Особенно кошки. Поэтому, если вам повезло обзавестись добрым духом по соседству, можете иногда замечать необычное поведение питомцев. Те смотрят в углы и мурлычут, хотя никого нет, мяукают или гавкают по ночам, общаясь с домовым. Иногда может даже показаться, что ваше животное кто-то чешет: видно наслаждение на мордочке любимца. А вот если хвостатые любимцы забиваются под мебель, шипят и громко лают в пустоту, виноват точно не домовой: в доме поселилась нечистая сила, пугающая питомцев.

Пропажа сладостей и мелких вещей

Верным признаком проживания рядом с вами домового станет пропажа конфет или печенья. Домовой дух — тот ещё сладкоежка, поэтому не сможет удержаться и не прихватить пару сладостей из вазочки на столе. Ещё домовые отличаются любопытством, но из-за своей миниатюрности не интересуются большими предметами или вещами хозяина. А вот мелочь — резинки, украшения, заколки или ещё какие-то небольшие побрякушки — им очень даже по душе. Кстати, духа всегда можно попросить отдать предмет или помочь что-то найти. Следует сказать: "Домовой, домовой, поиграл — и отдай!" После того как найдёте потерянную вещь, отблагодарите "соседа" чем-то сладким.

Атмосфера уюта и безопасности в доме

Одна из мистических способностей доброго домового — наполнять дом атмосферой уюта и безопасности. Бывает, что за день с вами произошли неприятности, поэтому в квартиру вы возвращаетесь в плохом настроении, раздражёнными и злыми. Но стоит переступить порог, как сразу отвлекаетесь на уют жилища, его красоту — и отпускаете негатив. Если вы сталкивались с тем, что дома чувствуете себя в безопасности и комфорте, значит, ваш "сосед" помогает поддерживать благодатную атмосферу.

Интересные сны

Домовой может во сне помогать хозяевам решить какие-то проблемы. Фото © Unsplash

Если у вас получилось подружиться с невидимым "соседом", например задобрив сладостями и молоком, домовой может помочь вам в решении проблем. Он не появится перед глазами и не предложит подсобить напрямую, конечно же. А вот прийти к вам во сне может вполне. Поэтому, если вам снится решение давно волнующего вопроса, знайте: это добрый дух помог вам.

Предчувствие незваных гостей

Другой особенностью жизни рядом с мистическим духом станут ваши неожиданно развивающиеся чутьё, интуиция. Иногда вы заранее будете чувствовать приход нежданных гостей — таким образом домовой подсказывает, что кто-то вскоре объявится на пороге. Если при этом ощущаете странную тревогу или злость, люди придут к вам с нехорошими намерениями. Об этом тоже предупреждает домовой.

Шум по ночам или звуки-предупреждения

Ну и, конечно же, самые явные признаки, что с вами в квартире или доме оказался добрый "сосед", — это шум по ночам. Именно в это время суток домовой обходит владения и следит за порядком. Но, правда, иногда может пошалить. В то же время дух выступает защитником. Если посреди ночи вы просыпаетесь от необоснованного и непонятного страха или слышите странные звуки — это предупреждение. Домовой таким образом старается вам намекнуть об опасности. Проверьте газ, трубы, электрический щиток — возможно, найдёте неожиданные неполадки.