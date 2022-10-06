Эти знаки зодиака нарочно бесят всех вокруг и питаются негативной энергией

Наверняка вы хотя бы раз, но замечали, что после общения с определённым человеком чувствуете вялость. Может заболеть голова, ухудшиться настроение или даже произойдёт упадок сил — это всё признаки встречи с энергетическим вампиром, который вами "пообедал". Выяснили, люди каких знаков зодиака чаще других оказываются провокаторами и невидимыми хищниками.

Знак зодиака Лев

Зачастую носители знака зодиака Лев рождаются энергетическими вампирами. Фото © Freepik

И открывают список прирождённые лидеры, считающие себя идеалом и примером для подражания, — носители знака зодиака Лев. Огненная стихия заставляет этих людей поступать импульсивно, выделяться из толпы и пытаться всегда быть лучше других. Зачастую рождённые под знаком зодиака Лев оказываются энергетическими вампирами. Когда плохое настроение, они нарочно злят окружающих, чтобы и тем сладко не жилось. Могут открыто нагрубить или пристыдить, иронично и обидно пошутить. И как только собеседник негативно отреагирует на такое поведение, Лев начнёт подпитываться.

Знак зодиака Скорпион

Люди знака зодиака Скорпион — одни из самых страшных энергетических вампиров, которых вы можете повстречать. Фото © Freepik

Самый мстительный, злой и опасный знак зодиака Скорпион никак не мог оказаться беззащитной жертвой. Это один из самых страшных энергетических вампиров, которого вы можете повстречать. Потому что носители знака зодиака Скорпион долгое время преследуют понравившегося человека. Если кто-то очень ярко отреагирует на их провокации, сильно разозлится или даже начнёт бояться и избегать обидчика, то превратится в идеальную жертву для вампира-Скорпиона. Потому что мучить человека, которого удалось вывести из себя, куда интереснее.

Знак зодиака Водолей

Люди со знаком зодиака Водолей тоже могут оказаться энергетическими хищниками. Фото © Freepik

Как ни странно, на первый взгляд безобидные обладатели знака зодиака Водолей тоже оказались в числе энергетических хищников. Питаются они достаточно редко и терпят голод до последнего, а потом просто нападают на первого попавшегося бедолагу. Выводить на негатив люди знака зодиака Водолей станут, пытаясь самоутвердиться с помощью собеседника. Эти представители стихии Воздуха специально вспомнят свои самые крупные достижения в сфере, где работает или учится человек, показывая превосходство над ним.

Знак зодиака Овен

Люди знака зодиака Овен очень требовательные, властолюбивые и сильные. Фото © Freepik

Активные, местами беззаботные и такие обаятельные люди знака зодиака Овен тоже легко могут оказаться вампирами. Те, кто близко знает этих представителей тригона Огня, в курсе, что милашками Овны только прикидываются. На самом же деле это очень требовательные, властолюбивые и морально сильные люди. От жертв, которые нередко оказываются друзьями и членами семьи, Овен требует внимания, любви и энергии. Человек с этим знаком зодиака может даже спровоцировать конфликт просто от скуки, развлекая себя и питаясь негативом других.