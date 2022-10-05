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5 октября, 12:10

Нумеролог назвала самые опасные дни октября 2022-го, и это повод поберечь себя

Октябрь принёс окончание ретроградного Меркурия, за что все, конечно, благодарны, но расслабляться не стоит, утверждает нумеролог Алла Новокузнецкая. Нас ждёт солнечное затмение — не всё будет гладко.

Солнечное затмение, которое ожидается 25 октября, предзнаменует глобальные перемены. Одни начнут искать себя в новых начинаниях, другие круто изменят жизнь, решившись на переезд. Второй месяц осени — сложный период, поскольку есть угроза возникновения новых конфликтов, заявила нумеролог Алла Новокузнецкая. Причём спад напряжения, по словам специалиста, ожидается после 25-го числа. Это позволит многим людям вернуться к привычной жизни.

Самые неблагоприятные дни в октябре 2022 года

Датами в октябре 2022-го, в которые не стоит ничего решать, нумеролог обозначила 10-е, 17-е, 23-е и 25-е числа, пишет "Вечерняя Москва". "Это дни напряжённые, когда человек теряет бдительность, возникает рассеянность. Нельзя в эти дни торопиться или заключать сделки, всё может пойти не по лучшему сценарию". Причём особую аккуратность в делах Новокузнецкая порекомендовала проявлять 25 октября, поскольку затмение притупит сознание.

Это время подходит для всевозможных энергетических чисток, но никак не предназначено для резких жизненных перемен и судьбоносных шагов

Алла Новокузнецкая

Нумеролог

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Обложка ©

Freepik / haritanita

Марта Белова

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