6 жутких намёков, что в человека вселился бес или ещё какое мистическое существо

Эзотерики настоятельно не рекомендуют любителям заниматься колдовством и предупреждают о рисках подселения в тело мистических существ. Такое часто происходит, когда человек забывает поставить защиту. Но магические паразиты могут появиться и у совершенно обычных людей, далёких от чародейства и эзотерики. В основном такое происходит с личностями со слабой душевной организацией или иммунитетом, завистниками, а ещё любителями наговаривать на себя. Вы стали как-то странно чувствовать себя в последнее время? Проверьтесь на наличие следующих признаков. Возможно, внутри поселился злой дух, питающийся вашими жизненными силами.

1. Животные стали вас бояться и избегать

Поведение животных по отношению к вам резко изменилось? Это первый намёк, что что-то не так. Фото © Unsplash

Самым безобидным, но показательным признаком появившейся опасности подселения мистического паразита послужит резкое изменение поведения животных вокруг вас. Особенно это хорошо видно, если у жертвы дома есть питомец. Наши четвероногие друзья невероятно тонко чувствуют энергетику, потому не пропустят появление нечисти в теле хозяина. Если пушистый любимец больше не подходит и не ластится, прячется от вас, боится или агрессивно себя ведёт — это первый намёк. Вероятно, кто-то недавно заселился в вас.

2. Заторможенность реакций и мыслей

Так называемый туман в голове. При подселении к человеку астральное тело или же мистический паразит начинает активно питаться энергией хозяина. И это не может не отразиться на жертве. Сначала изменения проявляются как лёгкая путаница мыслей и "оторванность" от реальности. Человек, к кому подселились, ведёт себя отрешённее и заторможеннее. Симптомы напоминают последствия бессонницы или банального выгорания. Поэтому, почувствовав резкий упадок сил, проанализируйте жизнь за последние несколько месяцев. Могли ли вы просто сильно устать или за всем этим кроется что-то серьёзное?

3. Неожиданная агрессивность

Следующим опасным звоночком станет повышенная агрессивность. Фото © Unsplash

Следующий опасный звоночек, что в человеке происходят какие-то невидимые изменения, — его повышенная агрессивность. Чаще всего сущности и магические паразиты, такие как бесы и демоны, пробуждают в нас спящее зло. Если заметили, что мирный знакомый вдруг превратился в провокатора и зачинщика конфликтов, с улыбкой наблюдающего за ссорами других, это может быть признаком подселения к нему беса. Нечистая сила заставляет человека желать власти, внушает мысли о разрушении себя или окружающих, толкает на рисковые и опасные для здоровья действия.

4. Странное и несвойственное поведение

Ещё одним достоверным намёком, доказывающим, что в тело вселился бес или мистический паразит, станут неожиданные и сильные изменения в поведении жертвы. Человек покажется совсем другим: могут измениться походка, речь и даже взгляд. Рядом с этой личностью больше не захочется оставаться или проводить вместе время, потому как она подсознательно всех отталкивает от себя. Почему так происходит? Это паразит намеренно делает, чтобы никто не мешал ему и дальше питаться энергией жертвы. Из-за чего стоит особенно осторожно вести себя с людьми, кто внезапно изменился. Несвойственное поведение может послужить предостережением или намёком на подселение.

5. Пугающие сновидения

Пугающие сновидения — тоже жуткий намёк, что в вашем теле кто-то поселился. Фото © Unsplash

Как и при любом другом контакте с нечистой силой, наше энергетическое поле очень ярко реагирует на подобное вторжение. Пытаясь защитить или хотя бы предупредить хозяина, посылает странные сны или даже кошмары. Да, не исключено, что от стресса и переутомления человек начинает испытывать проблемы с засыпанием или удивляется непонятным и пугающим сновидениям. Но если кошмары пришли неожиданно и постоянно повторяются, терзают и заставляют просыпаться уже уставшим, то это может быть признаком подселения злой силы, беса или магического паразита.

6. Появление голосов

Пожалуй, самым жутким признаком подселения в тело человека беса и нечисти станут появившиеся из ниоткуда голоса, и необязательно только в голове. Они что-то ласково нашёптывают, а могут и грозно требовать, даже приказывать. Первое время эти голоса в жертвах магических паразитов возникают только в тёмное время суток, но потом становятся слышны на постоянной основе. Если заметите такие симптомы у себя, уделите больше внимания здоровью. Посетите необходимых специалистов: сначала — обычных, а потом — и эзотериков.