5 обычных людей поделились своими самыми ужасными поступками, и после такого страшно ходить по улицам

Убил собственного отца

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"Когда отец умирал в страданиях, я был тем человеком, который сказал врачам, что он уже достаточно намучился и мы больше не можем видеть, как он страдает. Доктор ввёл ему, как я понял, огромную дозу морфия, и через несколько мгновений папа мирно умер. Эвтаназия, может быть, и незаконна в Великобритании, но сострадательные врачи знают, что к чему. Я не жалею об этом, потому что мой папа заставил меня пообещать, что я позабочусь о нём, когда он заболеет или состарится. Жаль, что он заболел и у него не было шанса состариться", — Express_Evidence_23.

Спланировал убийство насильника

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"Я планировал убить человека. В детстве моя лучшая подруга часто подвергалась домогательствам со стороны отчима, но об этом знала только её семья. Однажды всё это дошло до телевидения: их показали в одном из тех шоу, где обсуждают семейные трагедии. Сколько было ярости! Я был молодым дураком, жил в криминальном районе и знал пару парней, которые могли разобраться с ним. Я попросил их об одолжении, предложив взамен себя в качестве работника. Мы пришли к нему, но дом был абсолютно пустой. Он сбежал после новостей по телевизору. Мне повезло. Не знаю, что бы было сейчас с моей жизнью...", — EmotionalMeltdown.

Заточенный карандаш против буллинга

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"В средней школе были пацаны, которые постоянно загоняли меня в угол в коридоре и пытались напугать. Я был идеальной мишенью для маленьких ублюдков: невысоким, худым, с тревожным расстройством (оно так никуда и не делось). Однажды мне это надоело, и я попросил у друга карандаш, наточил его и, когда эта компания снова ко мне подошла, я проткнул одному из них ногу. Дуболом получил то, что заслужил", — leserolith3.

Вышвырнула парня на улицу

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"Я вышвырнула своего бывшего на улицу, зная, что ему негде будет жить. Просто собрала его вещи и привезла к нему в магазин, где он работал с друзьями. Сказала, что больше не хочу его никогда видеть, ушла и заблокировала во всех соцсетях. Ни о чём не жалею, ведь этот козёл был ужасным парнем — манипулятивный, ревнивый, иногда жестокий: ломал вещи и угрожал убить моих питомцев. Плюс постоянно изменял мне. Настолько часто, что у меня список его любовниц был", — Pear_Jam2.

Подставил задиру

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