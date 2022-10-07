Внука Аллы Пугачёвой Никиту Преснякова мобилизовали прямо с репетиции в театре

Пиар-директор учреждения комментировать ситуацию отказалась. Никита Пресняков играет главную роль в музыкальном спектакле "Безымянная звезда", ближайшие показы постановки запланированы на 3 и 4 ноября, а также на 3 и 4 января.

Ранее Лайф писал о бегстве бабушки Никиты, Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой в Израиль. Артистка с семьёй большую часть 2022 года провела за пределами РФ. Оно и понятно: супруг Аллы Борисовны юморист Максим Галкин* неоднократно резко критиковал действия России на Украине, а позднее был признан иноагентом. Пугачёва уехала из России сразу после начала спецоперации, однако опровергала слухи об эмиграции. Народная артистка СССР вернулась на родину в августе, пообещав навести "порядок в головах". Правда, похоже, заниматься этим ей не придётся: 29 сентября появилась информация о спешном отъезде певицы в Израиль.