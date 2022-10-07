Внука Аллы Пугачёвой Никиту Преснякова мобилизовали прямо с репетиции в театре
Сын музыканта Владимира Преснякова – младшего и певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков мобилизован. 31-летнего солиста группы Multiverse забрали прямо с репетиции спектакля в Московском губернском театре, утверждает источник Пятого канала.
Пиар-директор учреждения комментировать ситуацию отказалась. Никита Пресняков играет главную роль в музыкальном спектакле "Безымянная звезда", ближайшие показы постановки запланированы на 3 и 4 ноября, а также на 3 и 4 января.
Ранее Лайф писал о бегстве бабушки Никиты, Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой в Израиль. Артистка с семьёй большую часть 2022 года провела за пределами РФ. Оно и понятно: супруг Аллы Борисовны юморист Максим Галкин* неоднократно резко критиковал действия России на Украине, а позднее был признан иноагентом. Пугачёва уехала из России сразу после начала спецоперации, однако опровергала слухи об эмиграции. Народная артистка СССР вернулась на родину в августе, пообещав навести "порядок в головах". Правда, похоже, заниматься этим ей не придётся: 29 сентября появилась информация о спешном отъезде певицы в Израиль.
Журналисты выследили автомобиль Пугачёвой и проводили до аэропорта Внуково-3. Перелёт частным бортом Алле и её младшим детям мог обойтись в четыре миллиона рублей. Директор Аллы Борисовны Елена Чупракова заявила, что об отъезде звезды ей ничего не известно.
*Включён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Дмитрий Михаевич