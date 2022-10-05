У сбежавшей из России Аллы Пугачёвой нашли гражданство Израиля — фото паспорта

Вот что по поводу израильского гражданства Пугачёвой пишут в Сети: "Я бы радовался, если бы она отказалась или была бы лишена гражданства России, а так... пофиг", "Пусть катится. Надоела уже", "Какая хорошая новость 👏👏👏👏👏👏👏♥️ Прощайте Алла", "Фейк. Обратите внимание на чёткость напечатанных букв фамилии, имени и даты рождения", "Ой, забирайте раба и холопа. Нам она не нужна". Последний комментарий — отсылка к дерзкому спичу Аллы Борисовны. Напомним, накануне Примадонна назвала хейтеров рабами. Певица счастлива, что её ненавидят люди, которых она якобы "всегда терпеть не могла".