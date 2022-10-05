У сбежавшей из России Аллы Пугачёвой нашли гражданство Израиля — фото паспорта
Народная артистка СССР Алла Пугачёва в мае получила израильский паспорт. Об этом сообщил украинский портал Telegraf, опубликовав фото документа. Достоверность информации не подтверждена официально, однако издание уверяет, что паспорт подлинный. Об этом якобы рассказали источники из числа пограничников Израиля.
Даркон — израильский загранпаспорт — был выдан Пугачёвой 22 мая 2022 года, если верить снимку. Срок действия документа — год, и это нормальная практика, когда речь идёт о репатрианте.
Снимок даркона на имя Аллы Пугачёвой, опубликованный украинскими СМИ. Подлинность фотографии не подтверждена. Фото © telegraf.com.ua
Вот что по поводу израильского гражданства Пугачёвой пишут в Сети: "Я бы радовался, если бы она отказалась или была бы лишена гражданства России, а так... пофиг", "Пусть катится. Надоела уже", "Какая хорошая новость 👏👏👏👏👏👏👏♥️ Прощайте Алла", "Фейк. Обратите внимание на чёткость напечатанных букв фамилии, имени и даты рождения", "Ой, забирайте раба и холопа. Нам она не нужна". Последний комментарий — отсылка к дерзкому спичу Аллы Борисовны. Напомним, накануне Примадонна назвала хейтеров рабами. Певица счастлива, что её ненавидят люди, которых она якобы "всегда терпеть не могла".
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев