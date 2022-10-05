Не только Брэд Питт: 10 знаменитостей-абьюзеров, кого обвиняли в домашнем насилии

Билли Боб Торнтон

Американский актёр, режиссёр и певец Билли Боб Торнтон широко прославился после выхода драмы "Отточенное лезвие", за сценарий к которой получил премию "Оскар". Фото © Getty Images / David Livingston / WireImage

Актёр, режиссёр и музыкант Билли Боб Торнтон, как и Брэд Питт, был женат на Джоли. Свадьбу парочка сыграла в 2000-м после того, как вместе снялась в фильме Майка Ньюэлла "Управляя полётами". Билли Боб старше Анджелины на 20 лет, но актрису это не смутило. Впрочем, как и то, что предыдущая супруга Пьетра Дон Черняк обвиняла Торнтона в домашнем насилии, которое иногда происходило прямо на глазах у детей. Брак Торнтона и Джоли был недолгим. Актёры разбежались в июне 2002 года, а развод оформили в 2003-м.

Крис Браун

Крис Браун известен не только творчеством, но и романом с певицей Рианной, которую избил прямо перед вручением "Грэмми". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / chrisbrownofficial

Крис Браун известен не только как музыкант, но и как бывший парень Рианны. В 2009-м певец избил Рири перед вручением премии "Грэмми", в итоге был арестован и приговорён к пяти годам условно. Браун пытался наладить отношения с бывшей, но всё тщетно. После Крис не раз попадал в передряги. Так, в 2013 году его арестовали за нападение на фаната. Артист ударил по лицу мужчину, который хотел с ним сфотографироваться. В 2018-м папарацци сняли, как Браун душит подругу, но он обернул происходящее в шутку.

Мел Гибсон

Мел Гибсон не успел развестись с Робин Мур, как закрутил роман с русской пианисткой. Оксана Григорьева родила актёру дочь Люсию, а позже обвинила в избиении. Фото © Getty Images / Rodin Eckenroth / WireImage

В 2010 году бывшая гражданская жена Мела Гибсона пианистка Оксана Григорьева обвинила актёра в нанесении побоев. В итоге суд предписал Гибсону воздержаться от агрессии в отношении Григорьевой, но ограничивать его в общении с дочерью Люсией не стал. По решению суда артист должен был в течение трёх лет находиться под полицейским надзором, его также обязали пройти годичный курс избавления от склонности к насилию и выплатить "русской жене" $750 тысяч.

Алек Болдуин

Алек Болдуин прожил в браке с Ким Бейсингер около десяти лет. После актриса рассказывала, что бывший муж грозил убить её. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alecbaldwininsta

Алек Болдуин и Ким Бейсингер познакомились на съёмках фильма "Привычка жениться", а в 1993-м поженились. В 1995-м на свет появилась их дочь Айрленд Элиси. В начале нулевых актёры развелись. После Бейсингер рассказывала, что Болдуин неоднократно угрожал ей физическим насилием, в том числе обещал убить бейсбольной битой.

Чарли Шин

В 2009-м Чарли Шин был арестован после попытки задушить жену — актрису Брук Мюллер. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / charliesheen

Актёр и сценарист Чарли Шин был женат трижды. В браке с Брук Мюллер Шин продержался недолго — с 2008 по 2011 год. Причём в 2009-м звезда комедийного телесериала "Два с половиной человека" была арестована по обвинению в домашнем насилии: якобы Чарли пытался задушить Брук. Это был не первый случай агрессивного поведения Шина: в 1996-м его обвиняли в нападении на подругу.

Николас Кейдж

В апреле 2011-го Николас Кейдж был арестован в Новом Орлеане после того, как бдительный таксист донёс на актёра в полицию. Фото © Getty Images / Emma McIntyre

В 2011-м Николас Кейдж был арестован за домашнее насилие и нарушение общественного порядка. СМИ писали, что актёр вытолкал супругу из тату-салона, после чего начал крушить авто, припаркованные поблизости.

Барабанщик Томми Ли

Рокера Томми Ли в мае 1998-го отправили за решётку на полгода за избиение Памелы Андерсон. В тюрьме барабанщик провёл четыре месяца, после чего его выпустили. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / tommylee

Рокера Томми Ли арестовывали за домашнее насилие в 1994 и 1998 годах. Также музыкант неоднократно попадал в поле зрения полиции за подстрекательство к беспорядкам и нарушение общественного порядка. Самая суровая мера наказания, с которой Ли столкнулся, — шесть месяцев тюрьмы за избиение супруги Памелы Андерсон. За решёткой Томми пробыл только четыре месяца, так как был отпущен за примерное поведение.

Оззи Осборн

Оззи Осборн признавался, что в детстве его периодически насиловали. Вероятно, это оставило отпечаток на характере рокера. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ozzyosbourne

Великий и ужасный Оззи Осборн был арестован за домашнее насилие в 1989 году. Этот случай привода в полицию в его биографии далеко не единственный. Ещё лидеру Black Sabbath приходилось извиняться за публичное мочеиспускание на мемориал в Сан-Антонио в феврале 1982-го и за незаконное проникновение в чужой дом.

Микки Рурк

В 1994-м плохой мальчик Микки Рурк был арестован за домашнее насилие, а в 2007-м — за вождение в нетрезвом виде. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mickey_rourke_

Плохой мальчик Микки Рурк ненадолго загремел за решётку в 1994 году, когда был женат на актрисе и модели Кэрри Отис. Причиной ареста стало домашнее насилие. Супруги часто ссорились, каждая размолвка заканчивалась побоями. Кэрри пыталась уйти из дома, иногда выбегала на улицу прямо босиком, но Микки всегда возвращал свою ненаглядную. Впоследствии парочка разошлась, Рурк очень тяжело переживал это расставание.

Звезда фильма "Один дома" Девин Рэтрей

Коллаж © LIFE. Девин Рэтрей в 1990 году (слева) и сейчас (справа) © Instagram / devinratray