10 взрослых фактов об исторических личностях, о которых никогда не рассказывали в школе, и очень зря

"Королева Виктория очень любила заниматься сексом с мужем принцем Альбертом. НУ ОЧЕНЬ. Вплоть до того, что их было слышно через двери и стены. По несколько раз в день", — TheGreatCornolio682.

"Жена Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Зельда сказала ему, что с таким "хозяйством" он никогда не сможет удовлетворить женщину. Тогда он признался в этом Хемингуэю во французском баре. Хемингуэй отправил коллегу в уборную, где осмотрел его член и заявил, что он "в полном порядке", — littleredridinghood6.

Слева направо: писатель Эрнест Хемингуэй и Ф. Скотт Фицджеральд (1896–1940) с супругой Зельдой. Фото © Getty Images / Bettmann, Hulton Archive / Stringer

"Виктор Гюго был заядлым посетителем парижских борделей. Всё было настолько серьёзно, что в день его похорон публичные дома во французской столице закрылись, чтобы проститутки могли пойти на службу", — chinchenping.

"Не совсем историческая фигура, но Джон Пембертон, изобретатель кока-колы, создал напиток, потому что был зависим от морфия и пытался избавиться от этого. Как известно, первоначальными ингредиентами были кокаин, сахар, спирт и кофеин. Он просто пытался заместить другую свою зависимость. Не сработало...", — Nightjar82.

"Когда Эдгару Аллану По было 27 лет, он женился на двоюродной сестре, которая была "немного" его младше. Девочке было 13 лет...", — Killakodakk.

Писатель Эдгар Аллан По и его супруга Вирджиния Элиза По. Фото © Public Domain

"В качестве мотивации Виктор Гюго писал, полностью раздевшись. Он был ужасным прокрастинатором, поэтому запирался в комнате без одежды, которая была как бы поощрением за выполнение работы — без неё ему просто было холодно. Когда он заканчивал, разрешал себе снова одеться", — retro-petro.

"В 1995 году, во время визита в США, Борис Ельцин так напился, что пошёл в одних трусах ловить такси. Как политик объяснил сотрудникам службы безопасности, просто хотел пиццы. Благо его удалось заметить до того, как произошёл международный скандал. Об этом случае спустя годы рассказал Билл Клинтон", — fezwang.

Борис Ельцин. Фото © Getty Images / Ron Sachs / CNP

"Когда Черчилль был с визитом в Белом доме вскоре после нападения на Перл-Харбор, Рузвельт случайно наткнулся на него, когда тот вылезал из ванны. Черчилль, полностью голый, спокойно сказал: "Как видите, мистер президент, скрывать мне нечего", — Obamas_Tie.

"Эйнштейн и Чарльз Дарвин женились на своих двоюродных сёстрах", — ScaricoOleoso.