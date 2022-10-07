Илон Маск назвал себя "большим фанатом Украины, но не третьей мировой"

Американский предприниматель Илон Маск ответил газете Kyiv Post, которая посоветовала ему остановиться и прекратить "изображать из себя эксперта по Украине" после того, как он предложил варианты выхода из украинского кризиса, а также назвал Крым российским.

"Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны", — ёмко разъяснил свою позицию американский миллиардер в Twitter.