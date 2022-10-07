Илон Маск назвал себя "большим фанатом Украины, но не третьей мировой"
Илон Маск. Фото © Getty Images / Theo Wargo
Американский предприниматель Илон Маск ответил газете Kyiv Post, которая посоветовала ему остановиться и прекратить "изображать из себя эксперта по Украине" после того, как он предложил варианты выхода из украинского кризиса, а также назвал Крым российским.
"Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны", — ёмко разъяснил свою позицию американский миллиардер в Twitter.
Ранее Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск подтвердил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что по-прежнему поддерживает Киев, но лишь опасается эскалации конфликта.