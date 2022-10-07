"НЛО или гриб?": Жители Сочи нашли объяснение найденным в лесу огромным металлическим шарам

Жители Сочи изрядно удивились, когда обнаружили в местном лесу металлические шары большого размера, и попытались понять, что же это такое.

Жителей Сочи напугали большие металлические шары, которые они нашли в лесу. Видео © t.me / "Любимый Сочи"

"Бродишь по лесу — ни живой души — и встречаешь такую штуку круглую. И не понятно, что это: гриб, или НЛО, или что это вообще? Похоже, какой-то баллон газовый", — заметил автор ролика, который и обнаружил необычные шары.

Как заметили в телеграм-канале "Любимый Сочи", шары когда-то создал турист-скульптор. Причём было это аж восемь лет назад, но до нынешних дней их никто не замечал. По словам очевидцев, на создание такого арт-объекта его вдохновили аналогичные шары в Коста-Рике.

А вот военный лётчик Николай Добронравов считает, что шары представляют собой не что иное, как топливный бак от космической ракеты.