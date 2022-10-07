"НЛО или гриб?": Жители Сочи нашли объяснение найденным в лесу огромным металлическим шарам
Жители Сочи нашли непонятные металлические шары посреди леса
Жители Сочи изрядно удивились, когда обнаружили в местном лесу металлические шары большого размера, и попытались понять, что же это такое.
Жителей Сочи напугали большие металлические шары, которые они нашли в лесу. Видео © t.me / "Любимый Сочи"
"Бродишь по лесу — ни живой души — и встречаешь такую штуку круглую. И не понятно, что это: гриб, или НЛО, или что это вообще? Похоже, какой-то баллон газовый", — заметил автор ролика, который и обнаружил необычные шары.
Как заметили в телеграм-канале "Любимый Сочи", шары когда-то создал турист-скульптор. Причём было это аж восемь лет назад, но до нынешних дней их никто не замечал. По словам очевидцев, на создание такого арт-объекта его вдохновили аналогичные шары в Коста-Рике.
А вот военный лётчик Николай Добронравов считает, что шары представляют собой не что иное, как топливный бак от космической ракеты.
"Топливные баки и ракетные двигатели находятся в разных ступенях ракеты и, как только они вырабатывают своё топливо, то становятся ненужными. Чтобы не нести лишний груз, они отделяются. Обычно, что падает на Землю, лежит или в океане, или на забытых богом территориях. Некоторые жители их подбирают и сдают как ценный металл", — заявил Добронравов kp.ru.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Белгорода заметили в небе необъяснимые для них столбы жёлтого света. Как позднее заявил ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов, это мог быть мощный лазер или же фальсификация от мастеров фотошопа.
t.me / "Любимый Сочи"