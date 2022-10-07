Беспилотник атаковал взлётную полосу военного аэродрома Шайковка в Калужской области

На взлётно-посадочной полосе военного аэродрома Шайковка в Калужской области взорвался беспилотник. Как сообщил глава региона Владислав Шапша, предположительно, БПЛА прилетел со стороны границы.

На военном аэродроме Шайковка в Калуге взорвался беспилотник. Фото © t.me / "Калуга Жесть"

"Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося", — написал он в телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Mash, происшествие является диверсией. Беспилотник со снарядом для гранатомёта запустили сегодня утром неподалёку от самой части — с территории Украины в Россию он не влетал. Его целью было уничтожить взлётно-посадочную полосу аэродрома. В результате ВПП получила повреждения, но на данный момент все они устранены.