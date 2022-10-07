НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 10:48

Беспилотник атаковал взлётную полосу военного аэродрома Шайковка в Калужской области

На взлётно-посадочной полосе военного аэродрома Шайковка в Калужской области взорвался беспилотник. Как сообщил глава региона Владислав Шапша, предположительно, БПЛА прилетел со стороны границы.

На военном аэродроме Шайковка в Калуге взорвался беспилотник. Фото © t.me / "Калуга Жесть"

На военном аэродроме Шайковка в Калуге взорвался беспилотник. Фото © t.me / "Калуга Жесть"

"Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося", — написал он в телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Mash, происшествие является диверсией. Беспилотник со снарядом для гранатомёта запустили сегодня утром неподалёку от самой части — с территории Украины в Россию он не влетал. Его целью было уничтожить взлётно-посадочную полосу аэродрома. В результате ВПП получила повреждения, но на данный момент все они устранены.

Калужский губернатор объяснил громкие хлопки пролётом сверхзвуковых самолётов

Калужский губернатор объяснил громкие хлопки пролётом сверхзвуковых самолётов

Лайф рассказывал, что ранее украинские войска вновь обстреляли приграничное село Гордеевку в Курской области. Снаряды упали в огородах местных жителей, было повреждено несколько домов.

Обложка ©

t.me / "Калуга Жесть"

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров