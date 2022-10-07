В московской девятиэтажке произошёл взрыв

Взрыв газа произошёл в квартире в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы. Как сообщили Лайфу в экстренных службах города, по предварительной версии, ЧП случилось во время сварочных работ по смене радиатора отопления.

Он уточнил, что газ взорвался в квартире № 185 на втором этаже дома на Чертановской, 24к1. От хлопка частично повреждена стена между эпицентром взрыва и соседней квартирой. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.