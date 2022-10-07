Прокуратура спасла от уголовного дела уклониста из Пензы, прятавшегося от повестки в бане
Прокуратура отменила первое в России уголовное дело за уклонение от мобилизации
Максим Моисеев. Фото © Telegram / SHOT
Прокуратура Пензенской области отменила первое в стране уголовное дело по 328-й статье за уклонение от мобилизации. Его фигурантом был житель Пензы, который отказался подписать повестку в военный комиссариат и был задержан силовиками.
По информации SHOT, региональная прокуратура признала решение о возбуждении дела против 32-летнего Максима Моисеева незаконным. Также мужчина получил право на реабилитацию, включая компенсацию за 48 часов в изоляторе.
Напомним, 5 октября СК возбудил первое в России уголовное дело за уклонение от мобилизации. Подозреваемого жителя Пензы задержали прямо в бане, где он прятался от полиции. Как рассказала его супруга, прежде чем фигуранта нашли, силовики обыскали все дома и все близлежащие постройки.