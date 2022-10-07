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7 октября, 11:20

Прокуратура спасла от уголовного дела уклониста из Пензы, прятавшегося от повестки в бане

Прокуратура отменила первое в России уголовное дело за уклонение от мобилизации

<p>Максим Моисеев. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Максим Моисеев. Фото © Telegram / SHOT

Прокуратура Пензенской области отменила первое в стране уголовное дело по 328-й статье за уклонение от мобилизации. Его фигурантом был житель Пензы, который отказался подписать повестку в военный комиссариат и был задержан силовиками.

По информации SHOT, региональная прокуратура признала решение о возбуждении дела против 32-летнего Максима Моисеева незаконным. Также мужчина получил право на реабилитацию, включая компенсацию за 48 часов в изоляторе.

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Напомним, 5 октября СК возбудил первое в России уголовное дело за уклонение от мобилизации. Подозреваемого жителя Пензы задержали прямо в бане, где он прятался от полиции. Как рассказала его супруга, прежде чем фигуранта нашли, силовики обыскали все дома и все близлежащие постройки.

Ирина Фальке

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