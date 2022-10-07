Невролог предупредила о риске слабоумия при воздержании от алкоголя

Полный отказ от употребления алкоголя повышает риск развития деменции. Об этом рассказала врач-невролог Александра Алёхина в беседе с порталом "МедикФорум".

"Связь между умеренным потреблением и здоровьем не так очевидна. Некоторые исследования показывают, что даже лёгкий напиток может нанести вред вашему здоровью. Но недавнее исследование показало, что воздержание от алкоголя увеличивает риск слабоумия. Употребление 40 граммов алкоголя в день "связано" со снижением риска развития деменции", — убеждена медик.

Она объяснила, что спиртные напитки могут уменьшить воспаление в мозге, которое влияет на здоровые ткани. Кроме того, в голове оно способно привести к накоплению "мусорных" белков, которые вызывают деменцию.