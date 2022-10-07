Цеха по ремонту украинской артиллерии уничтожены в Хмельницкой области

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили цеха по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения противника. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что удары наносились высокоточным оружием ВКС России в Хмельницкой области, что на юго-западе Украины.