Цеха по ремонту украинской артиллерии уничтожены в Хмельницкой области
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили цеха по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения противника. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что удары наносились высокоточным оружием ВКС России в Хмельницкой области, что на юго-западе Украины.
"Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — проинформировал журналистов представитель военного ведомства.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, удары наносились в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области.
ТАСС / Минобороны РФ