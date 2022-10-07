НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 11:44

Цеха по ремонту украинской артиллерии уничтожены в Хмельницкой области

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили цеха по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения противника. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что удары наносились высокоточным оружием ВКС России в Хмельницкой области, что на юго-западе Украины.

"Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — проинформировал журналистов представитель военного ведомства.

"Сели, круг сделали и вспомнили": Видео подготовки мобилизованных танкистов

"Сели, круг сделали и вспомнили": Видео подготовки мобилизованных танкистов

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, удары наносились в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области.

Обложка ©

ТАСС / Минобороны РФ

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров