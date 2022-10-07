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Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 11:44

Цеха по ремонту украинской артиллерии уничтожены в Хмельницкой области

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили цеха по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения противника. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что удары наносились высокоточным оружием ВКС России в Хмельницкой области, что на юго-западе Украины.

"Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — проинформировал журналистов представитель военного ведомства.

Видео подготовки мобилизованных танкистов
Видео подготовки мобилизованных танкистов

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, удары наносились в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области.

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ТАСС / Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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