Лукашенко удивил ответом на вопрос Лайфа о подарке Путину
Лукашенко заявил Лайфу, что подарит Путину на день рождения трактор
Журналист Лайфа, находящийся у Константиновского дворца под Санкт-Петербургом, перед неформальным саммитом глав стран СНГ поинтересовался у Александра Лукашенко, какой подарок он привёз сегодняшнему имениннику — Владимиру Путину. Ответ белорусского лидера удивил.
Лукашенко заявил, что подарит Путину на день рождения трактор. Видео © LIFE
"Трактор. Такой, на котором я работаю, самый лучший, ручной сборки", — сказал президент Белоруссии.
Лукашенко добавил, что с помощью этого трактора можно сеять зерно, а затем поставлять его Европе, "чтобы не голодали и не воровали у Украины хлеб".
Президент России Владимир Путин, который отмечает сегодня день рождения, получает многочисленные поздравительные телеграммы со всего мира. Кроме того, лично по телефону его уже поздравили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.
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