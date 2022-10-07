Лукашенко удивил ответом на вопрос Лайфа о подарке Путину

Журналист Лайфа, находящийся у Константиновского дворца под Санкт-Петербургом, перед неформальным саммитом глав стран СНГ поинтересовался у Александра Лукашенко, какой подарок он привёз сегодняшнему имениннику — Владимиру Путину. Ответ белорусского лидера удивил.

Лукашенко заявил, что подарит Путину на день рождения трактор. Видео © LIFE

"Трактор. Такой, на котором я работаю, самый лучший, ручной сборки", — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что с помощью этого трактора можно сеять зерно, а затем поставлять его Европе, "чтобы не голодали и не воровали у Украины хлеб".