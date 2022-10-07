Больше ста украинских военных уничтожены в результате удара по расположениям бригад ВСУ в ДНР

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удары по трём бригадам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, уничтожив больше сотни военных. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Северск и Славянск, ДНР, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка, ДНР, уничтожено более ста украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", — проинформировал журналистов представитель военного ведомства.