ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 11:50

Больше ста украинских военных уничтожены в результате удара по расположениям бригад ВСУ в ДНР

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удары по трём бригадам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, уничтожив больше сотни военных. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Северск и Славянск, ДНР, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка, ДНР, уничтожено более ста украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники", проинформировал журналистов представитель военного ведомства.

Мобилизованные с Урала и Сибири обратились к землякам с полигона в ЛНР
Мобилизованные с Урала и Сибири обратились к землякам с полигона в ЛНР

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, удары наносились в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области. Также сообщалось, что армейская авиация Воздушно-космических сил РФ нанесла удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ в ДНР, в результате чего 60 украинских военных были уничтожены.


BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar