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Опубликовано 7 октября 2022, 12:07

Российские системы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский вертолёт Ми-8, а также более 20 снарядов систем HIMARS и "Ольха". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", — заявил Конашенков.

Кроме того, российские военные сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки, а также Антоновского моста.

Российские военные пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские военные нанесли удары по трём бригадам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, уничтожив больше сотни военных.

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Артур Белкин
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