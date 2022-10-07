Российские системы ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский вертолёт Ми-8, а также более 20 снарядов систем HIMARS и "Ольха". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", — заявил Конашенков.

Кроме того, российские военные сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки, а также Антоновского моста.