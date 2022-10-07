ВС России уничтожили более 300 бойцов ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков на Николаевско-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего на Николаевско-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", — сказал он в ходе брифинга.
Как отметил генерал-лейтенант, в ходе выполнения задач спецоперации в районе населённого пункта Пятихатка была разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ.
А ранее российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удары, уничтожив больше сотни бойцов ВСУ. ВС РФ открыли огонь по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Северск и Славянск, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ