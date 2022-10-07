ВС России уничтожили более 300 бойцов ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков на Николаевско-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего на Николаевско-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", — сказал он в ходе брифинга.

Как отметил генерал-лейтенант, в ходе выполнения задач спецоперации в районе населённого пункта Пятихатка была разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ.