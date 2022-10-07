ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 12:04
3701

ВС России уничтожили более 300 бойцов ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков на Николаевско-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего на Николаевско-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", — сказал он в ходе брифинга.

Как отметил генерал-лейтенант, в ходе выполнения задач спецоперации в районе населённого пункта Пятихатка была разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ.

Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки
Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки

А ранее российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удары, уничтожив больше сотни бойцов ВСУ. ВС РФ открыли огонь по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Северск и Славянск, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar