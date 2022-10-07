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7 октября, 11:58

РФС признал ошибочным решение не засчитать гол "Крыльев Советов" в матче с "Краснодаром"

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала ошибочным решение главного судьи Алексея Сухого не засчитать гол самарских "Крыльев Советов" в матче 11-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Эпизод произошёл на 81-й минуте встречи на стадионе "Солидарность Самара – арена", завершившейся вничью. После удара защитника "Крыльев Советов" Романа Евгеньева головой с близкого расстояния вратарь краснодарцев Матвей Сафонов вытащил мяч уже за линией ворот, но арбитры этого не заметили.

"Комиссия приняла такое решение только на основании видеосъёмки данного эпизода с камеры безопасности стадиона, предоставленной "Крыльями Советов". Однако в распоряжении видеоассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем, на основании которых принимаются решения в матче", — говорится в заявлении ЭСК.

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром" в чемпионате России по футболу

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром" в чемпионате России по футболу

"Краснодар" набрал 21 очко, оставшись на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с одиннадцатью баллами идут на одиннадцатой позиции.

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ФК "Крылья Советов"

Роман Фейгин

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