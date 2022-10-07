Российские военные пресекли попытку ВСУ продвинуться на Купянском направлении

Российские военные отразили атаки двух укреплённых батальонов ВСУ, которые пытались продвинуться на Купянском направлении, украинская сторона потерпела поражение. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены", — заявил Конашенков.

По данным Минобороны России, российские вооружённые силы в ходе отражения наступления ликвидировали более 80 украинских военных. Также были уничтожены пять танков, четыре БМП, десять единиц автомобильной техники и немецкая САУ с высокоточными боеприпасами.