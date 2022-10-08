ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в Запорожской области

Российские ВКС уничтожили украинский самолёт МиГ-29 в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Чапаевка Запорожской области сбит украинский самолёт МиГ-29", — сказал он.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли удары по трём бригадам ВСУ на территории ДНР, уничтожив больше сотни военных и 12 единиц боевой техники противника. Речь идёт о временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад противника, а также 30-й механизированной бригады ВСУ.