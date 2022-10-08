Генерал Суровикин назначен командующим войсками в зоне спецоперации

Минобороны России официально подтвердило назначение генерала Сергея Суровикина на пост командующего объединённой группировкой в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Генерал армии родился в Новосибирске и окончил с отличием Военную академию имени Фрунзе, а также служил в Таджикистане. В октябре 2017 года Суровикин был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России.