Генерал Суровикин назначен командующим войсками в зоне спецоперации
Шойгу назначил командующим войсками в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина
Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко
Минобороны России официально подтвердило назначение генерала Сергея Суровикина на пост командующего объединённой группировкой в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.
"Решением министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] командующим объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — сказал генерал-лейтенант.
Генерал армии родился в Новосибирске и окончил с отличием Военную академию имени Фрунзе, а также служил в Таджикистане. В октябре 2017 года Суровикин был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России.
Ранее командующим Восточным военным округом был назначен Герой России Рустам Мурадов. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал военного мужественным бойцом, лидером и стратегом, который принимает правильные решения.