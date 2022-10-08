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Опубликовано 8 октября 2022, 12:40
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Генерал Суровикин назначен командующим войсками в зоне спецоперации

Шойгу назначил командующим войсками в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина

Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко

Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко

Минобороны России официально подтвердило назначение генерала Сергея Суровикина на пост командующего объединённой группировкой в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

"Решением министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] командующим объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — сказал генерал-лейтенант.

Генерал армии родился в Новосибирске и окончил с отличием Военную академию имени Фрунзе, а также служил в Таджикистане. В октябре 2017 года Суровикин был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России.

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Ранее командующим Восточным военным округом был назначен Герой России Рустам Мурадов. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал военного мужественным бойцом, лидером и стратегом, который принимает правильные решения.

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Ирина Фальке
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