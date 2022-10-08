В Думе призвали объявить украинский флаг террористическим из-за подрыва Крымского моста

Взрыв Керченского моста не нанёс Крыму того ущерба, на который так рассчитывала Украина. Об этом сказал в беседе с Лайфом депутат от республики в Государственной думе РФ Михаил Шеремет и призвал в ответ объявить украинский флаг террористическим.

"Мост является альтернативным путём доставки грузов в Крым, так как уже есть сухопутная часть логистических маршрутов после присоединения новых регионов к России. Это больше акт запугивания, чтобы создать панику и заработать политические дивиденды", — пояснил он.