В Думе призвали объявить украинский флаг террористическим из-за подрыва Крымского моста
Депутат Шеремет призвал объявить украинский флаг террористическим из-за ЧП на Крымском мосту
Взрыв Керченского моста не нанёс Крыму того ущерба, на который так рассчитывала Украина. Об этом сказал в беседе с Лайфом депутат от республики в Государственной думе РФ Михаил Шеремет и призвал в ответ объявить украинский флаг террористическим.
"Мост является альтернативным путём доставки грузов в Крым, так как уже есть сухопутная часть логистических маршрутов после присоединения новых регионов к России. Это больше акт запугивания, чтобы создать панику и заработать политические дивиденды", — пояснил он.
Политик напомнил, что долгое время крымчане вообще обходились одной паромной переправой, которая до сих пор не разрушена. По его словам, все атаки Украины на социальные объекты, инфраструктуру и обстрелы мирного населения характеризуют страну как террористическую. Шеремет уверен, пора запретить и сам украинский флаг.
Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, трое человек погибли. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. Сейчас налажена паромная переправа, началось восстановление железнодорожной инфраструктуры моста, а возгорание товарного поезда локализовано. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали взрыв на объекте "началом".
t.me / Крыминформ