На Крымском мосту начали восстанавливать железнодорожную инфраструктуру

На Крымском мосту началось восстановление железнодорожной инфраструктуры объекта, а возгорание товарного поезда локализовано. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.

"В настоящее время, после локализации и ликвидации возгорания, проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты", — говорится в тексте релиза.