На Крымском мосту начали восстанавливать железнодорожную инфраструктуру
На Крымском мосту началось восстановление железнодорожной инфраструктуры объекта, а возгорание товарного поезда локализовано. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.
"В настоящее время, после локализации и ликвидации возгорания, проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты", — говорится в тексте релиза.
Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, восстановление объекта может начаться уже сегодня. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибли три человека.
ТАСС / Сергей Мальгавко