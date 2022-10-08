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8 октября, 11:35

На Крымском мосту начали восстанавливать железнодорожную инфраструктуру

На Крымском мосту началось восстановление железнодорожной инфраструктуры объекта, а возгорание товарного поезда локализовано. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги.

"В настоящее время, после локализации и ликвидации возгорания, проводится обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты", говорится в тексте релиза.

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Стала известна личность владельца фуры со взрывчаткой, которая взорвалась на Крымском мосту

Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, восстановление объекта может начаться уже сегодня. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибли три человека.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин

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