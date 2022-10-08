Стала известна личность владельца фуры со взрывчаткой, которая взорвалась на Крымском мосту

По словам его родственников, транспортное средство он продал, однако новый собственник не стал переоформлять его на себя. Как заметили сотрудники ГИБДД, во время осмотра грузовика его водитель вёл себя вполне адекватно и предоставил все необходимые документы. Сам автомобиль не загоняли для проверки на рентген, а в прицепе, по предварительным данным, находилась паллетная плёнка на поддонах.