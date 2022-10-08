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8 октября, 10:59
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Стала известна личность владельца фуры со взрывчаткой, которая взорвалась на Крымском мосту

<p>Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/38834" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / breakingmash</a></p>

Фото © T.me / breakingmash

Фактическим владельцем грузовика, который, предположительно, перевозил взрывчатку и взорвался на Крымском мосту, является житель Краснодара Борис Юсубов, сообщает "Mash на волне".

По словам его родственников, транспортное средство он продал, однако новый собственник не стал переоформлять его на себя. Как заметили сотрудники ГИБДД, во время осмотра грузовика его водитель вёл себя вполне адекватно и предоставил все необходимые документы. Сам автомобиль не загоняли для проверки на рентген, а в прицепе, по предварительным данным, находилась паллетная плёнка на поддонах.

Появилось видео досмотра на посту ГИБДД фуры, которая могла взорваться на Крымском мосту

Появилось видео досмотра на посту ГИБДД фуры, которая могла взорваться на Крымском мосту

В настоящее время спецслужбы выясняют, как взорвавшийся грузовик въехал на Крымский мост. В связи с наличием там стационарных инспекционно-досмотровых радиотехнических комплексов СТ-6035 вопросы возникают к дежурной смене, которая пропустила грузовик, а также к работе оборудования, сообщили в силовых структурах. Также ранее стал известен маршрут фуры со взрывчаткой.

Артур Белкин

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