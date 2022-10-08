Стал известен маршрут грузовика со взрывчаткой, который взорвался на Крымском мосту

Фура, которая взорвалась на Крымском мосту, по предварительным данным, выехала из Краснодара. Об этом узнала редакция телеграм-канала Kub Mash .

По его информации, начинённый взрывчаткой красный грузовик смог пройти через пост ГИБДД и сдетонировал на мосту. Также указано, что пробег у машины составляет 870 000 км.