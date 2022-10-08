Стал известен маршрут грузовика со взрывчаткой, который взорвался на Крымском мосту
Kub Mash: Взорвавшаяся на Крымском мосту фура, предположительно, выехала из Краснодара
Фура, которая взорвалась на Крымском мосту, предположительно, выехала из Краснодара. Фото © t.me / Kub Mash
Фура, которая взорвалась на Крымском мосту, по предварительным данным, выехала из Краснодара. Об этом узнала редакция телеграм-канала Kub Mash.
По его информации, начинённый взрывчаткой красный грузовик смог пройти через пост ГИБДД и сдетонировал на мосту. Также указано, что пробег у машины составляет 870 000 км.
Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало".