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8 октября, 08:56
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Стал известен маршрут грузовика со взрывчаткой, который взорвался на Крымском мосту

Kub Mash: Взорвавшаяся на Крымском мосту фура, предположительно, выехала из Краснодара

<p>Фура, которая взорвалась на Крымском мосту, предположительно, выехала из Краснодара. Фото © t.me / <a href="https://t.me/kub_mash/2264" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kub Mash</a></p>

Фура, которая взорвалась на Крымском мосту, предположительно, выехала из Краснодара. Фото © t.me / Kub Mash

Фура, которая взорвалась на Крымском мосту, по предварительным данным, выехала из Краснодара. Об этом узнала редакция телеграм-канала Kub Mash.

По его информации, начинённый взрывчаткой красный грузовик смог пройти через пост ГИБДД и сдетонировал на мосту. Также указано, что пробег у машины составляет 870 000 км.

Спецслужбы выясняют, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост

Спецслужбы выясняют, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост

Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало".

Оксана Попова

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