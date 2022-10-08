Губернатор Кондратьев: Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно

Все заправки рядом с Крымским мостом со стороны Тамани работают штатно, очередей и дорожных пробок нет. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и опубликовал видео с места.

Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Видео © t.me / Вениамин Кондратьев

"Это видео из Темрюкского района. Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет. Для водителей организовали стоянки в районе посёлка Ильич и на развилке Тамань – Волна, работает полевая кухня", — написал он в комментарии к ролику.