Губернатор Кондратьев: Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно
Все заправки рядом с Крымским мостом со стороны Тамани работают штатно, очередей и дорожных пробок нет. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и опубликовал видео с места.
Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Видео © t.me / Вениамин Кондратьев
"Это видео из Темрюкского района. Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет. Для водителей организовали стоянки в районе посёлка Ильич и на развилке Тамань – Волна, работает полевая кухня", — написал он в комментарии к ролику.
По его словам, в случае необходимости оперативно могут быть открыты ещё семь пунктов для водителей. Также со стороны Краснодарского края всё готово для работы паромной переправы. Сейчас на месте работу курирует заместитель губернатора Евгений Наумов.
Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва.
t.me / Вениамин Кондратьев