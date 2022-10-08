Крым обеспечен запасом товаров первой необходимости почти на два месяца

Запасы товаров первой необходимости на территории Крыма имеются почти на два месяца, никаких ограничений по продаже товаров в планах властей нет. Об этом заявила замминистра промышленной политики республики Ирина Мезавцова.

"Продовольственный рынок насыщен в полном объёме, все торговые сети работают в штатном режиме. Наличие товаров первой необходимости на складах предприятий. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Ограничений товаров нет, и вводиться они не будут", — говорится в сообщении Мезавцовой на странице Министерства промышленной политики Крыма в VK.