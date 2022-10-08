В Совфеде призвали усилить безопасность в Крыму после подрыва моста

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила о необходимости усилить меры общественной безопасности на территории республики после взрыва на Крымском мосту.

"Мы должны сегодня усилить общественную безопасность, чтобы были сделаны соответствующие выводы, безопасность важных государственных, социальных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, также объектов транспортной коммуникации, энергетики, объектов, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей", — приводит её слова ТАСС.