В Совфеде призвали усилить безопасность в Крыму после подрыва моста
Сенатор Ковитиди призвала усилить меры безопасности после подрыва Крымского моста
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила о необходимости усилить меры общественной безопасности на территории республики после взрыва на Крымском мосту.
"Мы должны сегодня усилить общественную безопасность, чтобы были сделаны соответствующие выводы, безопасность важных государственных, социальных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, также объектов транспортной коммуникации, энергетики, объектов, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей", — приводит её слова ТАСС.
Ковитиди отметила, что в ситуации необходимо разобраться серьёзно и вдумчиво, не делая поспешных выводов. А также добавила, что правительственная комиссия, созданная по поручению президента РФ Владимира Путина, установит причину произошедшего и найдёт виновных.
Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей.