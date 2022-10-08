Первый паром начал переход через Керченский пролив

Береговая инфраструктура готова к возобновлению работы паромной переправы через Керченский пролив, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, к выходу готовятся ещё три судна.

"Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу ещё три парома различных судовладельцев", — сказал глава Минтранса полуострова.

Как отметил советник главы полуострова Олег Крючков, все логистические схемы на случай чрезвычайных ситуаций отработаны, Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Также известно, что для водного сообщения между Крымом и Краснодарским краем будут задействованы как минимум четыре или пять паромов.