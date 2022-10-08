Пожар на Крымском мосту: Что известно

На одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом. Шокированные очевидцы делятся кадрами и предупреждают об опозданиях из-за разрушений.

Пожар на Крымском мосту. Видео © Telegram / SHOT

"Алё, Толя, я опоздаю, короче, мост горит", — говорит на видео один из местных жителей.

В Национальном антитеррористическом комитете позднее заявили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. ЧП повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

Ситуацию уже прокомментировали власти республики. Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судоходство в Керченском проливе не перекрывалось. В настоящее время в Упрдор "Тамань" оценивают состояние автодорожного полотна. При этом глава парламента республики Владимир Константинов обвинил в повреждении моста "украинских вандалов".

Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, в настоящее время работают все службы. На подъездах к мосту для водителей разворачивают пункты питания и обогрева. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", — написал Крючков в своём телеграм-канале.