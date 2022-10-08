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8 октября, 07:22

По факту подрыва грузовика на Крымском мосту возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту. Как сообщает пресс-служба ведомства, по поручению главы СК Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики ведомства.

Предварительно известно, что в районе 6 утра на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, за которым последовало возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. Грузовик направлялся в сторону Крымского полуострова. В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролёта.

Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Пожар на Крымском мосту: Что известно

Пожар на Крымском мосту: Что известно

Ранее Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Он получил доклады главы кабмина Мишустина, вице-премьера Хуснуллина, а также глав МЧС и руководителей силовых ведомств. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста.

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СК России

Ирина Фальке

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