По факту подрыва грузовика на Крымском мосту возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту. Как сообщает пресс-служба ведомства, по поручению главы СК Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики ведомства.

Предварительно известно, что в районе 6 утра на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, за которым последовало возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. Грузовик направлялся в сторону Крымского полуострова. В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролёта.