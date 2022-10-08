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8 октября, 05:53

Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет

Власти: Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет

<p>Кадры с места пожара. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/crimeabadnews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ</a></p>

Кадры с места пожара. Обложка © vk.com / ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара на Крымском мосту нет. Об этом сообщил журналистам в субботу советник главы Крыма Олег Крючков.

"Предварительно, пострадавших нет", — сказал он.

Судоходство в Керченском проливе не останавливалось

Судоходство в Керченском проливе не останавливалось

Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. По его информации, судоходные арки не повреждены. Сейчас автомобильное движение по мосту приостановлено. Лайф публиковал видео пожара. Известно, что власти Крыма готовят запуск паромной переправы после ЧП.


Оксана Попова

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