Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет
Власти: Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительным данным, нет
Кадры с места пожара. Обложка © vk.com / ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара на Крымском мосту нет. Об этом сообщил журналистам в субботу советник главы Крыма Олег Крючков.
"Предварительно, пострадавших нет", — сказал он.
Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. По его информации, судоходные арки не повреждены. Сейчас автомобильное движение по мосту приостановлено. Лайф публиковал видео пожара. Известно, что власти Крыма готовят запуск паромной переправы после ЧП.