Глава Сахалина назвал нелепым заявление Зеленского о "признании" Южных Курил японскими

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Курильских островов крайне нелепы и недопустимы, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю ещё: любые споры о принадлежности Курильских островов, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона также напомнил о поправках в Конституцию РФ, за которые в 2020 году проголосовали жители страны и окончательно поставили точку в данном вопросе.