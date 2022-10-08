Глава Сахалина назвал нелепым заявление Зеленского о "признании" Южных Курил японскими
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Курильских островов крайне нелепы и недопустимы, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю ещё: любые споры о принадлежности Курильских островов, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона также напомнил о поправках в Конституцию РФ, за которые в 2020 году проголосовали жители страны и окончательно поставили точку в данном вопросе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский официально поддержал позицию Японии по Курилам. Он сообщил о подписании указа о признании Южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". В заявлении утверждается, что принятие этого решения исходит из "общепринятых норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности".
ТАСС / Сергей Красноухов