В Британии насчитали четыре варианта ядерных ударов США по России

Британский таблоид The Sun описал возможный ответ США на гипотетическое применение Россией ядерного оружия. Как отмечается в статье, существует четыре вероятных сценария ответа Вашингтона и Североатлантического альянса.

Первый вариант — это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Специалисты сходятся во мнении, что такое развитие событий маловероятно, так как оно приведёт к эскалации конфликта и его превращению "в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией".

В качестве второй вероятной меры авторы называют удар по Российским вооружённым силам, участвующим в спецоперации на Украине. В качестве третьего и четвёртого сценария рассматривается ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.