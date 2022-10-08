В Британии насчитали четыре варианта ядерных ударов США по России
The Sun: США способны ударить ядерным оружием по Москве, Крыму и Черноморскому флоту
Британский таблоид The Sun описал возможный ответ США на гипотетическое применение Россией ядерного оружия. Как отмечается в статье, существует четыре вероятных сценария ответа Вашингтона и Североатлантического альянса.
Первый вариант — это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Специалисты сходятся во мнении, что такое развитие событий маловероятно, так как оно приведёт к эскалации конфликта и его превращению "в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией".
В качестве второй вероятной меры авторы называют удар по Российским вооружённым силам, участвующим в спецоперации на Украине. В качестве третьего и четвёртого сценария рассматривается ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.
Ранее Лайф писал, что Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву. В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае глобального конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.