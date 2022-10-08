Британцы испугались, что Москва заминировала их трубопроводы
Daily Mail: Британия обследует трубопроводы из-за опасений "минирования" со стороны РФ
Власти Великобритании распорядились срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы в Северном море — это связано с опасений по поводу того, что британцев якобы могла "заминировать" Россия. Информацию об этом распространила Daily Mail.
"Министры [Британии] попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины", — пишет газета.
Источник в правительстве Соединённого Королевства сообщил изданию, что "все наблюдают" за расследованием теракта на "Северных потоках", которое проводит Дания. собеседник Daily Mail задался вопросами: имела ли место непосредственная атака либо мины были заложены заранее, а после — взорваны дистанционно.
"Если последнее, тогда возникают вопросы о том, где ещё могли быть установлены мины", — встревожился источник.
По его словам, несколько лет Лондон наблюдал "подозрительную активность российских подлодок" вокруг своей подводной инфраструктуры.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. А Служба госбезопасности Швеции провела расследование на месте аварий в Балтийском море и пришла к выводу о серьёзном саботаже. Посол РФ в Италии Сергей Разов заявил о непричастности России к диверсии на газопроводах. Он назвал слухи спекуляцией, объяснив это влиянием "русофобской пропаганды".
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