Британцы испугались, что Москва заминировала их трубопроводы

Власти Великобритании распорядились срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы в Северном море — это связано с опасений по поводу того, что британцев якобы могла "заминировать" Россия. Информацию об этом распространила Daily Mail.

"Министры [Британии] попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины", — пишет газета.

Источник в правительстве Соединённого Королевства сообщил изданию, что "все наблюдают" за расследованием теракта на "Северных потоках", которое проводит Дания. собеседник Daily Mail задался вопросами: имела ли место непосредственная атака либо мины были заложены заранее, а после — взорваны дистанционно.

"Если последнее, тогда возникают вопросы о том, где ещё могли быть установлены мины", — встревожился источник.