Над "Северным потоком – 2" после взрыва барражировал самолёт-разведчик США
Reuters: Самолёт-разведчик США пролетал над местом взрыва "Северного потока – 2"
Самолёт-разведчик ВМС США пролетел рядом с местом взрыва на газопроводе "Северный поток – 2" через несколько часов после случившегося. Об этом со ссылкой на изученные данные о перемещениях техники сообщает Reuters.
"Разведывательный самолёт ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений", — пишет агентство.
Вылетевший из Исландии самолёт P-8A Poseidon был над Северным морем в момент фиксации взрыва на трубопроводе сейсмологическими службами, до этого момента борт сделал два обычных круга над Польшей, после чего взял курс к району трубопровода в Балтийском море. Reuters уточняет, что Вашингтон назвал этот полёт рутинным.
В ВМС США поспешили заверить агентство, что полёт не имеет никакого отношения к случившемуся на "Потоках". Между тем анализ полётных данных показал, что американский борт в разное время приближался к месту аварии на 24 и 4 километра.
Лайф напоминает, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".
ТАСС / Zuma