Над "Северным потоком – 2" после взрыва барражировал самолёт-разведчик США

Самолёт-разведчик ВМС США пролетел рядом с местом взрыва на газопроводе "Северный поток – 2" через несколько часов после случившегося. Об этом со ссылкой на изученные данные о перемещениях техники сообщает Reuters.

"Разведывательный самолёт ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода "Северный поток – 2" в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений", — пишет агентство.

Вылетевший из Исландии самолёт P-8A Poseidon был над Северным морем в момент фиксации взрыва на трубопроводе сейсмологическими службами, до этого момента борт сделал два обычных круга над Польшей, после чего взял курс к району трубопровода в Балтийском море. Reuters уточняет, что Вашингтон назвал этот полёт рутинным.