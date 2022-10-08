Бросился наутёк: Байден драпанул к вертолёту, заслышав имя российского президента
Байден убежал от журналистов после предложения поговорить о Путине
Президент США Джо Байден уклонился от беседы с журналистами, попросившими его поговорить о российском коллеге Владимире Путине. Видео инцидента появилось в телеграм-канале "Пул № 3".
Забег американского президента. Видео © Telegram / Пул №3
На кадрах видно, что американский президент после общения с прессой шёл в сторону ожидавшего его вертолёта, в этот момент представитель СМИ спросила, будет ли он говорить о Путине. После этого вопроса Байден сорвался с места и побежал по лужайке от репортёров. Спустя некоторое время он замедлил шаг, подошёл к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт.
Ранее Лайф писал о том, что американский президент Джо Байден боится реакции российского лидера Владимира Путина на санкции против РФ. Обозреватель New York Post Дуглас Мюррей считает, что сейчас внешняя политика Вашингтона фактически находится под контролем Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
ТАСС / АР / Evan Vucci