Бросился наутёк: Байден драпанул к вертолёту, заслышав имя российского президента

На кадрах видно, что американский президент после общения с прессой шёл в сторону ожидавшего его вертолёта, в этот момент представитель СМИ спросила, будет ли он говорить о Путине. После этого вопроса Байден сорвался с места и побежал по лужайке от репортёров. Спустя некоторое время он замедлил шаг, подошёл к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт.