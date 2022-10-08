Пушилин наградил мать главы Чечни Аймани Кадырову орденом Дружбы ДНР

"Я хотел бы сегодня в знак уважения и в знак благодарности передать государственную награду руководителю фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне [Кадыровой] за то, что она сделала. Это орден Дружбы", — сказал глава ДНР на концерте в Грозном 7 октября.