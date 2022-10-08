Пушилин наградил мать главы Чечни Аймани Кадырову орденом Дружбы ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин наградил орденом Дружбы республики президента гуманитарного общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову. Он вручил его главе Чечни Рамзану Кадырову.
"Я хотел бы сегодня в знак уважения и в знак благодарности передать государственную награду руководителю фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне [Кадыровой] за то, что она сделала. Это орден Дружбы", — сказал глава ДНР на концерте в Грозном 7 октября.
Награда была вручена "за укрепление мира и дружественных отношений, широкую гуманитарную деятельность", соответствующее объявление сделал ведущий концерта. Главе Чечни передали также орден Дружбы Луганской Народной Республики Аймани Кадыровой, которым ранее её наградил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, ранее Рамзан Кадыров сообщил, что Леонид Пасечник наградил его мать, Аймани Кадырову, и супругу, Медни Кадырову, которые руководят гуманитарным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
ТАСС / Елена Афонина