Суд заключил под домашний арест подозреваемого в поджоге авто у "Москва-Сити"
В Москве Таганский суд на заседании 7 октября назначил домашний арест жителю столицы Сергею Арушанову, который организовал поджог автомобиля у делового комплекса "Москва-Сити".
"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арушанова и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы суда.
Домашний арест должен продлиться до 7 декабря. В отношении Арушанова заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Напомним, инцидент произошёл у башни "Федерация" в "Москва-Сити". Как рассказали Лайфу очевидцы, хлопков было несколько в течение примерно пяти-семи минут. А незадолго до приезда пожарных случился крайне мощный взрыв "с белой вспышкой": вероятно, сдетонировал бензобак.
Кадр из видео Telegram / SHOT