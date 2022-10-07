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7 октября, 20:52

Суд заключил под домашний арест подозреваемого в поджоге авто у "Москва-Сити"

В Москве Таганский суд на заседании 7 октября назначил домашний арест жителю столицы Сергею Арушанову, который организовал поджог автомобиля у делового комплекса "Москва-Сити".

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арушанова и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста",приводит ТАСС слова представителя пресс-службы суда.

Домашний арест должен продлиться до 7 декабря. В отношении Арушанова заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Напомним, инцидент произошёл у башни "Федерация" в "Москва-Сити". Как рассказали Лайфу очевидцы, хлопков было несколько в течение примерно пяти-семи минут. А незадолго до приезда пожарных случился крайне мощный взрыв "с белой вспышкой": вероятно, сдетонировал бензобак.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Юлия Коновалова

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