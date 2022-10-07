Суд заключил под домашний арест подозреваемого в поджоге авто у "Москва-Сити"

В Москве Таганский суд на заседании 7 октября назначил домашний арест жителю столицы Сергею Арушанову, который организовал поджог автомобиля у делового комплекса "Москва-Сити".

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арушанова и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы суда.

Домашний арест должен продлиться до 7 декабря. В отношении Арушанова заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".