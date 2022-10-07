Как можно понять, что кошка "изменяет" с другим хозяином

Специалист по работе с животными из Великобритании Кэтрин Джордж рассказала об особенностях поведения кошек, по которым можно понять, что животное "изменяет". Как утверждает эксперт, если кошка подолгу не находится дома, то она, вероятно, ведёт двойную жизнь.

"Кошки по природе своей очень любопытные существа, поэтому одного этого признака недостаточно, чтобы говорить о нелояльном поведении, но, безусловно, стоит следить за тем, как долго они гуляют, прежде чем вернуться домой", — рассказала Джордж в беседе с изданием Metro.

Если животное прибавляет в весе, но хозяин не менял рацион, то его, возможно, угощают где-то ещё. Признаком появления другого человека в жизни домашнего питомца можно считать и отсутствие интереса к еде. Если кошка "изменяет" хозяину, она может стать либо более холодной с хозяином, либо, наоборот, более ласковой. К ласке, как правило, она прибегает, чтобы загладить вину.

Джордж советует не спешить причислять все эти симптомы к неверности питомца. По мнению эксперта, возможно, стоит обратиться к ветеринару и проверить здоровье животного. А если хозяина напрягает желание кошки общаться с чужими людьми, то можно посоветоваться с ветеринаром, какие действия в этой ситуации предпринять.